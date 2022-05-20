Німеччина направить перші зенітки Gepard до України вже в липні, - ЗМІ

Як відзначає видання, згідно з переговорами між міністром оборони Крістіною Ламбрехт та її українським колегою Олексієм Резніковим, Україна отримає перші 15 одиниць Gepard у липні.

Відзначимо, що ЗСУ "Гепард", це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялась компанією Krauss-Maffei з середини 1970х.