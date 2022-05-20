Німеччина направить перші зенітки Gepard до України вже в липні, - ЗМІ

Вже в липні Україна зможе отримати перші зенітки Gepard від Німеччини. Передадуть 15 одиниць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як відзначає видання, згідно з переговорами між міністром оборони Крістіною Ламбрехт та її українським колегою Олексієм Резніковим, Україна отримає перші 15 одиниць Gepard у липні.
Відзначимо, що ЗСУ "Гепард", це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялась компанією Krauss-Maffei з середини 1970х.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами міністра закордонних справ Анналени Бербок, Німеччина передасть Україні артилерійські системи відразу після навчання українських військових.
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