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Німеччина направить перші зенітки Gepard до України вже в липні, - ЗМІ

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П'ятниця 20 травня 2022 17:14
Німеччина направить перші зенітки Gepard до України вже в липні, - ЗМІ Фото: Німеччина направить перші зенітки Gepard до України вже в липні (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вже в липні Україна зможе отримати перші зенітки Gepard від Німеччини. Передадуть 15 одиниць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як відзначає видання, згідно з переговорами між міністром оборони Крістіною Ламбрехт та її українським колегою Олексієм Резніковим, Україна отримає перші 15 одиниць Gepard у липні.

Відзначимо, що ЗСУ "Гепард", це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялась компанією Krauss-Maffei з середини 1970х.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами міністра закордонних справ Анналени Бербок, Німеччина передасть Україні артилерійські системи відразу після навчання українських військових.

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