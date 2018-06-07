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Германия надеется получить место в Совбезе ООН

НовостиПолитика    07.06.2018 - 15:11
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

На этот раз на период 2019-2020 годов

Глава немецкого Министерства иностранных дел(МИД) Гайко Маас заявил, что Федеративная Республика Германия (ФРГ) хочет в шестой раз стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает DW.

Так, перед выборами новых непостоянных членов Гайко Маас выразил оптимизм относительно вхождения ФРГ в новый состав Совбеза.

Также он отметил, что во время переговоров на протяжении последних месяцев "почувствовал много поддержки" относительно намерения Германии добиваться членства в Совбезе ООН.

Маас заявил, что "надеется на хороший результат". Также он подчеркнул, что Германия готова в качестве непостоянного члена Совбеза "брать на себя ответственность при мирном решении кризисов". Германия хочет в шестой раз стать непостоянным членом Совбеза - на этот раз на период 2019-2020 годов.

Голосование должно состояться в пятницу, 8 июня, когда в общем будут выбирать пять стран-членов. После того как Израиль отозвал свою кандидатуру, избрание Германии в состав Совбеза ООН считается гарантированным.

Напомним, ранее сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена Совета безопасности Организации объединенных наций.

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Теги публикации: ООН, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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