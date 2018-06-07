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Німеччина сподівається отримати місце у Радбезі ООН

НовиниПолітика    07.06.2018 - 15:11
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Цього разу на період 2019-2020 років

Глава німецького Міністерства закордонних справ(МЗС) Гайко Маас заявив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) прагне вшосте стати непостійним членом Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє DW.

Так, перед виборами нових непостійних членів Гайко Маас висловив оптимізм щодо входження ФРН до нового складу Радбезу.

Також він зазначив, що під час переговорів упродовж останніх місяців "відчув багато підтримки" щодо наміру Німеччини добиватися членства у Радбезі ООН.

Маас заявив, що "сподівається на хороший результат". Також він наголосив, що Німеччина готова в якості непостійного члена Радбезу "брати на себе відповідальність при мирному розв'язанню криз". Німеччина прагне вшосте стати непостійним членом Радбезу - цього разу на період 2019-2020 років.

Голосування має відбутися в п'ятницю, 8 червня, коли загалом обиратимуть п'ять країн-членів. Після того як Ізраїль відкликав свою кандидатуру, обрання Німеччини до складу Радбезу ООН вважається гарантованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, канцлер Німеччини Ангела Меркель ініціює надання Європейського Союзу статусу постійного члена Ради безпеки Організації об'єднаних націй.

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Теги публікації: ООН, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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