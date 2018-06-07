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Интервью

Меркель выступает за предоставление ЕС постоянного членства в Совбезе ООН

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:38
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Канцлер предлагает заменить членство отдельных государств Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель инициирует предоставление Европейскому Союзу статуса постоянного члена Совета безопасности Организации объединенных наций. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, канцлер предлагает заменить членство отдельных государств – Франции и Великобритании – единым "государством" – Евросоюзом.

Она призвала добиваться предоставления Евросоюзу такого статуса.

"Во времена, в которые мы живем, европеизация мест была бы бесценной", - уверена она.

На фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, Европейский Союз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии, считает Меркель.

Она считает, что происходящие конфликты Соединенных Штатов, в частности с НАТО, Европой (выход из Парижского соглашения-ред.), а также с Ираном (ядерная сделка-ред.) и торговые войны - все это свидетельствует о реорганизации мирового порядка.

В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, уверена канцлер. "Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.

Меркель предлагает ввести в СБ ООН ротационную группу из примерно 10 государств-членов ЕС, которые работали бы с Францией, обладающей правом вето, и Европейской комиссией.

Германия не имеет постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи огласил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

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Теги публикации: Ангела Меркель, Евросоюз, ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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