ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия начала расследование против подозреваемых в отравлении Скрипалей

Новости » Общество     06.12.2019 - 20:15
Германия начала расследование против подозреваемых в отравлении Скрипалей
Фото из материалов дела (bellingcat.com)

Расследование получило название "Нови"

Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В деле, которое недавно было открыто и получило название "Нови", указывается, что двое сотрудников ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвинили в покушении на Скрипалей, засветились в Германии в 2014 году. Они провели три дня недалеко от Франкфурта.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.

Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.

Кроме того, страны-члены Организации по запрету химического оружия поддержали включение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия.

Германия увеличила квоту для автоперевозок Меркель: высылка из Германии российских дипломатов не повлияет на ход саммита "нормандской четверки"
Новости Украины отравлениеВеликобританияГерманиярасследование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь