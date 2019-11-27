Организация по запрету химоружия внесла "Новичок" в перечень запрещенных веществ

Фото: заседание организации (twitter.com/OPCW)

"Новичок" присоединился к таким агентам, как зарин, рицин и иприт

Страны-члены Организации по запрету химического оружия поддержали включение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Решение о включении нервно-паралитического вещества в Конвенцию по химическому оружию было принято консенсусом на ежегодном совещании 193 государств-членов организации.

"Новичок" присоединился к таким агентам, как зарин, рицин и иприт, в так называемом Списке один Конвенции.

Это изменение, которое вступит в силу через 180 дней, было предложено США, Канадой и Нидерландами.

В течение нескольких месяцев обсуждений, которые проходили перед встречей на этой неделе, Российская Федерация сначала возражала против предлагаемых изменений, но позже сняла возражения после того, как она также предложила добавить химические вещества в запретный список. Предложение России также было принято консенсусом.

Конвенция, запрещающая производство и применение химического оружия, вступила в силу в 1997 году.

"Новичок" был разработан Советским Союзом во время холодной войны.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.