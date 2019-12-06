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Німеччина почала розслідування проти підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 20:15
Німеччина почала розслідування проти підозрюваних в отруєнні Скрипалів
Фото з матеріалів справи (bellingcat.com)

Розслідування отримало назву "Нові"

Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєнні російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

У справі, яке нещодавно було відкрито і отримало назву "Новий", зазначається, що двоє співробітників ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов, яких звинуватили у замаху на Скрипалів, засвітилися в Німеччині в 2014 році. Вони провели три дні недалеко від Франкфурта.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочка виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, що їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.

Також повідомлялося про причетності до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.

Крім того, країни-члени Організації по забороні хімічної зброї підтримали включення нервово-паралітичної речовини "Новачок" в Конвенцію по забороні хімічної зброї.

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