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Германия начала переброску военных в Литву

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Берлин, Понедельник 14 февраля 2022 11:35
Германия начала переброску военных в Литву Фото: Германия начала переброску военных в Литву (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 14 февраля, Германия начала переброску дополнительных сил НАТО в Литву. Поскольку опасения по поводу российского вторжения в Украину растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Первые грузовики с припасами для дополнительных солдат отправились утром из Мюнстера в Нижней Саксонии. Шесть самоходных гаубиц на большегрузных грузовиках также должны будут отправиться позднее.

Германия направляет около 350 дополнительных солдат и около 100 транспортных средств в подразделение НАТО в Литве, которое находится под ее командованием.

ВВС Люфтваффе уже доставили первых солдат Бундесвера в Каунас, расположенный на юге центральной части Литвы.

Основное внимание при усилении боевой группы уделяется артиллерии армии с самоходной гаубицей 2000.

По данным Министерства обороны Германии, усиление состоит, в частности, из разведывательных подразделений, подразделений ядерной, биологической, химической защиты, военной полиции и медицинских сил.

Напомним, Канада рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу.

Кроме того, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обратится к властям США с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска.

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