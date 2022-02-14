Германия начала переброску военных в Литву
В понедельник, 14 февраля, Германия начала переброску дополнительных сил НАТО в Литву. Поскольку опасения по поводу российского вторжения в Украину растут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Первые грузовики с припасами для дополнительных солдат отправились утром из Мюнстера в Нижней Саксонии. Шесть самоходных гаубиц на большегрузных грузовиках также должны будут отправиться позднее.
Германия направляет около 350 дополнительных солдат и около 100 транспортных средств в подразделение НАТО в Литве, которое находится под ее командованием.
ВВС Люфтваффе уже доставили первых солдат Бундесвера в Каунас, расположенный на юге центральной части Литвы.
Основное внимание при усилении боевой группы уделяется артиллерии армии с самоходной гаубицей 2000.
По данным Министерства обороны Германии, усиление состоит, в частности, из разведывательных подразделений, подразделений ядерной, биологической, химической защиты, военной полиции и медицинских сил.
Напомним, Канада рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу.
Кроме того, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обратится к властям США с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска.