Німеччина почала перекидання військових до Литви

У понеділок, 14 лютого, Німеччина почала перекидання додаткових сил НАТО в Литву. Оскільки побоювання з приводу російського вторгнення в Україну зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Перші вантажівки з припасами для додаткових солдатів вирушили вранці з Мюнстера в Нижній Саксонії. Шість самохідних гаубиць на великовантажних вантажівках також повинні будуть відправитися пізніше.

Німеччина направляє близько 350 додаткових солдатів і близько 100 транспортних засобів в підрозділ НАТО в Литві, який знаходиться під її командуванням.

ВПС Люфтваффе вже доставили перших солдатів бундесверу в Каунас, розташований на півдні центральної частини Литви.

Основна увага при посиленні бойової групи приділяється артилерії армії з самохідною гаубицею 2000.

За даними Міністерства оборони Німеччини, посилення складається, зокрема, з розвідувальних підрозділів, підрозділів ядерного, біологічного, хімічного захисту, військової поліції і медичних сил.