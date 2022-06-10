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Германия с начала года более чем в половину увеличила импорт из России, - посол

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Германия, несмотря на войну в Украине, продолжает вести торговлю с Россией. С января по апрель импорт из РФ вырос на 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, в январе-апреле 2022 года Германия увеличила импорт из России на 60%", - отметил дипломат.

За четыре месяца Берлин заплатил Москве почти 6 млрд евро. В то же время торговля Украины с Германией резко сократилась и упала на 11%.

Напомним, что Германия предоставит Украине до 3,5 млн евро для стабильной работы энергетической сферы.

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ГерманияРоссийская ФедерацияАндрей Мельник