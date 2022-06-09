Германия передаст Украине до 3,5 млн евро: на что пойдут деньги

Германия выделит до 3,5 миллионов евро для поддержки украинской энергетической сферы. Средства пойдут на ремонт поврежденных в результате вторжения РФ электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен по итогам переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Обсудила с Германом Галущенко поддержку устойчивости украинской энергосистемы: Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставит "Укрэнерго" до 3,5 млн евро на покупку техники для ремонта электросетей, а Федеральное министерство экономического развития и сотрудничества - кредиты через банковскую группу KfW объемом до 22,5 млн евро", - заявила Фельдгузен.

По ее словам, Германия поддерживает полную интеграцию Украины в ENTSO-E - европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.

Позже в Минэнерго добавили, что Германия поможет Украине закупить оборудование, которое увеличит возможность экспорта украинской электроэнергии в страны Европы.