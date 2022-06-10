Німеччина з початку року більш ніж в половину збільшила імпорт з Росії, - посол

Німеччина попри війну в Україні продовжує вести торгівлю з Росією. З січня по квітень імпорт з РФ виріс на 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника в Twitter .

"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, у січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%", - зазначив дипломат.

За чотири місяці Берлін заплатив Москві майже 6 млрд євро. Водночас торгівля України з Німеччиною різко скоротилася та впала на 11%.