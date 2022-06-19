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Германия изменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

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Берлин, Воскресенье 19 июня 2022 00:03
Германия изменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Руководство Германии намерено изменить приоритетность поставок оружия Украине. Воюющей стране современное оружие необходимо первоочередно.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По мнению Шольца, необходимо изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие. По его словам, есть длинный список клиентов, ожидающих его получения даже через два и три года. Но многие контракты пересматриваются в пользу воюющей страны.

Он также отметил, что вся техника, которую Германия обещала поставить Украине, должна прийти ВСУ в срок. Также Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия передаст ВСУ систему противовоздушной обороны.

Напомним, накануне Шольц в Киеве заверил, что Германия будет поддерживать предоставление кандидатского статуса для Украины.

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