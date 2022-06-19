Германия изменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

По мнению Шольца, необходимо изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие. По его словам, есть длинный список клиентов, ожидающих его получения даже через два и три года. Но многие контракты пересматриваются в пользу воюющей страны.

Он также отметил, что вся техника, которую Германия обещала поставить Украине, должна прийти ВСУ в срок. Также Шольц в очередной раз подтвердил, что Германия передаст ВСУ систему противовоздушной обороны.