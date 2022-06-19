Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

На думку Шольца, необхідно змінити на користь України пріоритет того, хто першим отримає німецьку зброю. За його словами, є довгий список клієнтів, які очікують його отримання навіть через два і три роки. Але багато контрактів переглядаються на користь воюючої країни.

Він також зазначив, що вся техніка, яку Німеччина обіцяла поставити Україні, повинна прийти ВСУ в строк. Також Шольц в черговий раз підтвердив, що Німеччина передасть ЗСУ систему протиповітряної оборони.