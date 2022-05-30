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Німеччина змінить Конституцію і створить оборонний фонд в 100 млрд євро

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Берлін, Понеділок 30 травня 2022 02:23
Німеччина змінить Конституцію і створить оборонний фонд в 100 млрд євро Прапор Німеччини (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Німеччина внесе зміни до своєї конституції, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 млрд євро, проект якого виник після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці гроші протягом декількох років будуть витрачені на збільшення оборонного бюджету Німеччини, а також дозволять країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання на оборону 2% від свого ВВП.

Нагадаємо, раніше український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував канцлера Олафа Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.

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