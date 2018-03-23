Германия - Испания: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Германии проведет товарищеский матч в рамках подготовки к ЧМ-2018, в котором сыграет против Испании. По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне команды Йоахима Лева.

Товарищеский поединок Германия - Испания состоится 23 марта в городе Дюссельдорф на стадионе "Эспирит Арена". Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на BT Sport Live в Великобритании и ESPN3 в Соединенных Штатах.

Напомним, футболистам сборной Германии пообещали рекордные бонусы за победу на ЧМ-2018.