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Германия - Испания: где смотреть матч

НовостиСпорт    23.03.2018 - 15:55
Фото: Германия - Испания (dfb.de)
Фото: Германия - Испания (dfb.de)

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Германии проведет товарищеский матч в рамках подготовки к ЧМ-2018, в котором сыграет против Испании. По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне команды Йоахима Лева.

 

Товарищеский поединок Германия - Испания состоится 23 марта в городе Дюссельдорф на стадионе "Эспирит Арена". Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на BT Sport Live в Великобритании и ESPN3 в Соединенных Штатах.

Напомним, футболистам сборной Германии пообещали рекордные бонусы за победу на ЧМ-2018.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, онлайн, сборная Испании, сборная Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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