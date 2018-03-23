Німеччина - Іспанія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок у рамках підготовки до ЧС-2018

Збірна Німеччини проведе товариський матч в рамках підготовки до ЧС-2018, в якому зіграє проти Іспанії. На думку букмекерів, у даному матчі невелику перевагу на боці команди Йоахіма Льова.

Товариський поєдинок Німеччина - Іспанія відбудеться 23 березня в місті Дюссельдорф на стадіоні "Еспіріт Арена". Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.

Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на BT Sport Live у Великій Британії і ESPN3 в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, футболістам збірної Німеччини пообіцяли рекордні бонуси за перемогу на ЧС-2018.