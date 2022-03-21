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Германия инициировала создание гуманитарных хабов в ЕС для распределения украинских беженцев

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии предложили создать гуманитарные хабы в ЕС для распределения украинских беженцев. Первыми такие платформы могут появиться во Франции и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналену Бербок в Twitter.

"Сегодня я предложила создать гуманитарные хабы в ЕС для солидарного распределения беженцев из Украины. Первый шаг: создать такую платформу вместе с Францией и Румынией для особо пострадавшей Молдовы", - сказала она.

Напомним, по данным ООН, из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев.

Добавим, Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала 207 742 украинских беженцев.

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