Німеччина ініціювала створення гуманітарних хабів в ЄС для розподілу українських біженців

"Сьогодні я запропонувала створити гуманітарні хаби в ЄС для солідарного розподілу біженців з України. Перший крок: створити таку платформу разом з Францією та Румунією для особливо постраждалої Молдови", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними ООН, через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців.

Додамо, Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала 207 742 українських біженців.

Війна Росії проти України триває вже 26-й день. Про все, що відбувається в країні та світі - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.