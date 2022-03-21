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Німеччина ініціювала створення гуманітарних хабів в ЄС для розподілу українських біженців

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині запропонували створити гуманітарні хаби в ЄС для розподілу українських біженців. Першими такі платформи можуть утворити у Франції та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналену Бербок в Twitter.

"Сьогодні я запропонувала створити гуманітарні хаби в ЄС для солідарного розподілу біженців з України. Перший крок: створити таку платформу разом з Францією та Румунією для особливо постраждалої Молдови", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними ООН, через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців.

Додамо, Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала 207 742 українських біженців.

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