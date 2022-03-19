В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала 207 742 украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Записываются только те беженцы, которых встречает федеральная полиция, например, на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Как правило, на внутренних границах ЕС нет фиксированного пограничного контроля, и украинцам разрешен безвизовый въезд - соответственно, можно предположить, что число тех, кто действительно приехал, значительно выше.

Также не сообщается, сколько беженцев, возможно, отправятся из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.