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В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев

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Берлин, Суббота 19 марта 2022 13:57
В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев Фото: В Германии зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала 207 742 украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Записываются только те беженцы, которых встречает федеральная полиция, например, на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.

Как правило, на внутренних границах ЕС нет фиксированного пограничного контроля, и украинцам разрешен безвизовый въезд - соответственно, можно предположить, что число тех, кто действительно приехал, значительно выше.

Также не сообщается, сколько беженцев, возможно, отправятся из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.

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