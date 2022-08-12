Германия готовит визит Штайнмайера в Украину, - посол

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с визитом. Сейчас немецкая сторона ведет подготовку к его визиту.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Укринформ".
"Мои коллеги в Германии над этим (визитом Штайнмайера в Украину, - ред.) работают, мы об этом говорили. Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте, - этот визит будет", - заявила она.
Посол выразила надежду, что визит состоится в ближайшее время.
Напомним, еще в начале мая президент Германии заявлял о готовности посетить Украину с официальным визитом.
Однако украинская сторона отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.