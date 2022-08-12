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Германия готовит визит Штайнмайера в Украину, - посол

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с визитом. Сейчас немецкая сторона ведет подготовку к его визиту.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Укринформ".

"Мои коллеги в Германии над этим (визитом Штайнмайера в Украину, - ред.) работают, мы об этом говорили. Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте, - этот визит будет", - заявила она.

Посол выразила надежду, что визит состоится в ближайшее время.

Напомним, еще в начале мая президент Германии заявлял о готовности посетить Украину с официальным визитом.

Однако украинская сторона отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.

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ГерманияШтайнмайерВизит в Украину