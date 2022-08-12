Німеччина готує візит Штайнмаєра в Україну, - посол

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом. Зараз німецька сторона веде підготовку до його візиту.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Укрінформ".
"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну, - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними в постійному контакті, - цей візит буде", - заявила вона.
Посол висловила сподівання, що візит відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, ще на початку травня президент Німеччини заявляв про готовність відвідати Україну з офіційним візитом.
Однак українська сторона відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президент.