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Німеччина готова включити Сбербанк і нафту в шостий пакет санкцій проти Росії, - Bloomberg

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Берлін, Четвер 28 квітня 2022 14:45
Німеччина готова включити Сбербанк і нафту в шостий пакет санкцій проти Росії, - Bloomberg Фото: санкції проти Росії торкнуться Сбербанку і нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина готова розглядати включення Сбербанк в шостий пакет санкцій проти Росії, підготовку якого завершує Європейський Союз. Також цей пакет повинен включити введення поетапного ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, Німеччина була найбільш вагається країною з питання про введення блокуючих санкцій щодо найбільшого російського банку, які лобіювали Польща і країни Балтії. Ці держави-члени ЄС разом з Україною наполягали на включенні якомога більшої кількості російських банків до списку санкцій.

Bloomberg з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, а також на відповідні документи пише, що Берлін був стурбований тим, що можливі санкції проти Ощадбанку призведуть до порушення фінансових операцій, пов'язаних з енергетикою. Але за останні кілька тижнів Німеччина наростила альтернативні поставки енергоресурсів і тепер готова підтримати поетапне ембарго на російську нафту, розповіли агентству співрозмовники.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Європейський Союз всерйоз розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію по відношенню до України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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