Германия готова увеличивать поддержку ВОЗ

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sentinel & Enterprise.

При этом он добавил, что сокращение финансирования ВОЗ похоже на то, как "выбросить пилота из самолета".

"Мы как Германия в последние недели уже увеличили поддержку ВОЗ и мы пообещали, что мы готовы увеличивать поддержку ВОЗ средствами", - заявил Маас.

По его словам, в правительстве ведутся обсуждения по этому вопросу, но есть единое понимание необходимости укрепления ВОЗ в текущей ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в медленном реагировании на вспышку коронавируса. Трамп заявил, что прекращает финансирование организации, поскольку ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

Кроме того, Европейском союзе также выразили глубокое сожаление о решении американского президента, отметив отсутствие причин для прекращения финансирования ВОЗ.