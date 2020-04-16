Німеччина готова збільшувати підтримку ВООЗ

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина готова збільшувати підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sentinel & Enterprise.

При цьому він додав, що скорочення фінансування ВООЗ схоже на те, як "викинути пілота літака".

"Ми як Німеччина в останні тижні вже збільшили підтримку ВООЗ і ми пообіцяли, що ми готові збільшувати підтримку ВООЗ засобами", - заявив Маас.

За його словами, в уряді ведуться обговорення з цього питання, але є єдине розуміння необхідності зміцнення ВООЗ в поточній ситуації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я в повільному реагуванні на спалах коронавіруса. Трамп заявив, що припиняє фінансування організації, оскільки ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

Крім того, Європейському союзі також висловили глибоке співчуття про рішення американського президента, зазначивши відсутність причин для припинення фінансування ВООЗ.