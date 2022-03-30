Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках ее будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии включать военный компонент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.

Напомним, ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудвард тоже заявила о готовности Лондона стать гарантом безопасности Украины.

Отметим, Украина ищет гарантов среди постоянных членов Совета безопасности ООН и других стран. Предполагается, что через две недели они смогут присоединиться к мирным переговорам Украины и России.

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