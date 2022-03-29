ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Через 2 недели страны-гаранты пригласят к переговорам, - член украинской делегации

Новина українською →
Стамбул, Вторник 29 марта 2022 15:05
Через 2 недели страны-гаранты пригласят к переговорам, - член украинской делегации Фото: Александр Чалый (twitter.com/RadioVesti)
Автор: Наталья Юрченко

Участник украинской делегации Александр Чалый заявил, что ближайшие 2 недели Украина и России будут продолжать переговоры. После к ним смогут присоединиться страны-гаранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы объявили наиболее принципиальные требования. Ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам", - заявил Чалый.

Напомним, сегодня в турецком Стамбуле прошел очередной очный этап переговоров Украины и России. Более подробно о результатах переговорного процесса можно узнать в материале РБК-Украина.

После окончания Давид Арахамия озвучил главные условия относительно гарантий безопасности для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле