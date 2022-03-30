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Німеччина готова стати гарантом безпеки України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках її майбутнього мирного договору з Російською Федерацією. Але поки невідомо, чи будуть такі гарантії включати військовий компонент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив прес-секретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "загальну готовність" виступити в ролі гаранта безпеки.

При цьому Хебештрайт не став уточнювати, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Нагадаємо, раніше постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудвард теж заявила про готовність Лондона стати гарантом безпеки України.

Зазначимо, Україна шукає гарантів серед постійних членів Ради безпеки ООН та інших країн. Передбачається, що через два тижні вони зможуть приєднатися до мирних переговорів України та Росії.

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ГерманияОлаф ШольцВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки