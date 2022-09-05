Германия готова прибегнуть к нормированию потребления газа, - Reuters

Правительство Германии может рассмотреть вопрос о регулировании потребления газа после решения Москвы прекратить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".
Об этом заявил глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Германия может ввести нормирование потребления газа. Мы знаем, что правительство максимально старается избежать этого", - заявил Маубах.
Компания Uniper, крупнейший в Германии импортер российского газа, также рассматривает возможность подачи судебного иска против "Газпрома" с целью компенсировать своим акционерам падение рыночной стоимости на 90% после сокращения поставок газа из России.
Остановка газопровода "Северный поток-1"
Напомним, ранее стало известно, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта.
Позже в Еврокомиссии заявили, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.
При этом, 3 сентября, по информации Sky News, российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта.
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