Німеччина готова вдатися до нормування споживання газу, - Reuters

Уряд Німеччини може розглянути питання про регулювання споживання газу після рішення Москви припинити постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".
Про це заявив глава енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маубах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Німеччина може ввести нормування споживання газу. Ми знаємо, що уряд максимально намагається уникнути цього", - заявив Маубах.
Компанія Uniper, найбільший в Німеччині імпортер російського газу, також розглядає можливість подачі судового позову проти "Газпрому" з метою компенсувати своїм акціонерам падіння ринкової вартості на 90% після скорочення поставок газу з Росії.
Зупинка газопроводу "Північний потік-1"
Нагадаємо, раніше стало відомо, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту.
Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.
При цьому, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.
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