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Німеччина готова забезпечити безпеку України після війни з Росією, - глава МЗС

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Берлін, Четвер 31 березня 2022 06:59
Німеччина готова забезпечити безпеку України після війни з Росією, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін готовий забезпечити безпеку України після війни з Росією. Вона також зазначила, що не можна довіряти російським заявам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

"Якщо потрібні гарантії (безпеки України - ред.), то Німеччина теж буде там і дасть гарантії", - цитує видання заяву Бербок.

Глава німецького МЗС висловила повну солідарність Україні в протистоянні з Росією. Бербок додала, що не можна довіряти заявам про гарантії безпеки. За її словами, російські представники мають на увазі зовсім інше, ніж українська сторона.

Нагадаємо, раніше глава української делегації Давид Арахамія заявив, що для безпеки України потрібні великі гаранти.

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