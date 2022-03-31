Німеччина готова забезпечити безпеку України після війни з Росією, - глава МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін готовий забезпечити безпеку України після війни з Росією. Вона також зазначила, що не можна довіряти російським заявам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

"Якщо потрібні гарантії (безпеки України - ред.), то Німеччина теж буде там і дасть гарантії", - цитує видання заяву Бербок. Глава німецького МЗС висловила повну солідарність Україні в протистоянні з Росією. Бербок додала, що не можна довіряти заявам про гарантії безпеки. За її словами, російські представники мають на увазі зовсім інше, ніж українська сторона.