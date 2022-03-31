Арахамия о безопасности Украины: нам нужны большие гаранты

Глава украинской делегации, народный депутат Давид Арахамия заявил, что для безопасности Украины нужны большие гаранты. Он подчеркнул, что украинская сторона подпишет договор с Россией только пакетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире круглосуточного телемарафона.

"Мы говорим, что нам нужны большие гаранты. Даже президенты могут быть гарантами, а потом национальные парламенты скажут, что не давали такого мандата. Мы хотим другое", - сказал Арахамия.

По его словам, Украина хочет, чтобы договор о гарантиях безопасности подписали президенты стран-гарантов и ратифицировали парламенты соответствующих государств. Тогда договор станет реальным международным документом, который обязаны все выполнять.

"Они все, согласно Венской конвенции, не сядут что-то подписывать, пока не будет подписана Венская конвенция. Там говорится, если под давлением составлен договор, то он просто никчемный... Они (Россия - ред.) признают Венскую конвенцию", - добавил глава украинской делегации.

Он подчеркнул, что украинская сторона подпишет договор только пакетом. Документы должны включать, например, нейтральный статус и безопасность. При этом Украина не готова просто забыть вопрос ОРДЛО.

"Мы подпишем все вместе", - заверил Арахамия.