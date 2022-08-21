Бербок о поставках оружия: мы либо помогаем Украине, либо бросаем людей на произвол судьбы

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Она отметила, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, а на попытки посредничества не реагирует.

Бербок сказал, что е сли прекращения войны нельзя достигнуть путем переговоров в настоящее время, "тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, и ли мы заявляем, что окажем военную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России". Потому что альтернативой, по ее словам, было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы.