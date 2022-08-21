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Бербок о поставках оружия: мы либо помогаем Украине, либо бросаем людей на произвол судьбы

Новина українською →
Германия, Воскресенье 21 августа 2022 19:33
Бербок о поставках оружия: мы либо помогаем Украине, либо бросаем людей на произвол судьбы Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия должна продолжать поставлять военную помощь Украине для борьбы против Российской Федерации.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Она отметила, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, таким как международное гуманитарное право, а на попытки посредничества не реагирует.

Бербок сказал, что если прекращения войны нельзя достигнуть путем переговоров в настоящее время, "тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, или мы заявляем, что окажем военную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России". Потому что альтернативой, по ее словам, было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы.

На вопрос, оказывает ли Германия достаточную поддержку украинскому правительству, Бербок сказала, что федеральное правительство делает "то же, что и другие страны". По ее словам, много оружия уже было поставлено Украине со складов Бундесвера.

Напомним, в Бундестаге призывают увеличить поставки оружия Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

Ранее Die Welt сообщало, что Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.

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