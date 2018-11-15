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Германия и Франция создают совместное парламентское собрание

Новости » Политика    15.11.2018 - 05:19
Германия и Франция создают совместное парламентское собрание
Фото: Германия и Франция (из открытых источников)

По 50 депутатов из обеих стран будут встречатся дважды в год начиная с 2019

Германия и Франция договорились о создании парламентского собрания депутатов двух стран, которое начнет работу с 2019 года. Об этом сообщил председатель немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле после встречи с главой французского Национального собрания Ришаром Ферраном, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По 50 депутатов из обеих стран будут проводить совместные заседания дважды в год, места в делегациях будут распределяться пропорционально представительству фракций в Бундестаге и Национальном собрании Франции.

Глава Бундестага считает, что регулярные встречи немецких и французских парламентариев позволят им прийти к согласию по многим спорным вопросам, например, о создании общеевропейской армии, за которую выступают президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Сообщается, что одним из вопросов для обсуждения в новом органе должно стать будущее фраанцузской атомной электростанции Фессенхайм (расположена на границе двух стран), на закрытии которой давно настаивают власти ФРГ. Французская сторона опасается потери рабочих мест и затягивает решение.

Ожидается, что соглашение о создании парламентского собрания будет торжественно подписано 22 января 2019 года, в 56-ю годовщину подписания Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции. В этот же день будет подписано новое соглашение между Берлином и Парижем об углублении сотрудничества в различных сферах.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала к созданию армии в Европейском союзе, таким образом поддержав соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона.

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