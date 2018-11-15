Німеччина і Франція створюють спільні парламентські збори

Фото: Німеччина і Франція (з відкритих джерел)

По 50 депутатів із обох країн будуть зустрічатися двічі на рік починаючи з 2019

Німеччина і Франція домовилися про створення парламентської зборів депутатів двох країн, які почнуть роботу з 2019 року. Про це повідомив голова німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле після зустрічі з главою французьких Національних зборів Рішаром Ферраном, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

По 50 депутатів з обох країн будуть проводити спільні засідання двічі на рік, місця в делегаціях будуть розподілятися пропорційно представництву фракцій у Бундестазі та Національних зборах Франції.

Голова Бундестагу вважає, що регулярні зустрічі німецьких та французьких парламентаріїв дадуть їм змогу дійти згоди з багатьох спірних питань, наприклад, про створення загальноєвропейської армії, за яку виступають президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель.

Повідомляється, що одним із питань для обговорення в новому органі має стати майбутнє французької атомної електростанції Фессенхайм (розташована на кордоні двох країн), на закритті якої давно наполягає влада ФРН. Французька сторона побоюється втрати робочих місць і затягує рішення.

Очікується, що угоду про створення парламентської зборів буде урочисто підписано 22 січня 2019 року, У 56-ту річницю підписання Єлисейського договору, який є основою союзницьких відносин ФРН і Франції. Цього ж дня буде підписано нову угоду між Берліном і Парижем про поглиблення співпраці в різних сферах.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до створення армії в Європейському союзі, таким чином підтримавши відповідну ідею президента Франції Еммануеля Макрона.