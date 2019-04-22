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Німеччина та Франція продовжать роботу в "нормандському форматі"

Новини » Політика    22.04.2019 - 13:02
Німеччина та Франція продовжать роботу в "нормандському форматі"
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента

Німеччина готова разом з Францією продовжити роботу в "нормандському форматі" з урегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, повідомляє прес-служба відомства.

Також Маас привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, за якого, за останніми даними ЦВК, проголосували 73, 16% людей.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що в червні 2019 року має відбутися саміт нормандського формату, на якому буде піднято питання виведення російських військ з України. Порошенко повідомив, що зустріч може відбутися 6 червня.

Додамо, раніше глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція узгодять реальний порядок денного з приводу врегулювання на Донбасі.

"Я вважаю, що зустріч, незважаючи на дуже складну атмосферу і ухил на вибори, на дестабілізацію під час виборів, все одно потрібна. Готові брати в ній участь, якщо ми всі разом з Німеччиною і Францією зможемо узгодити реальну порядку денного", - зазначив Клімкін.

 

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