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Нормандский формат полностью себя оправдал, - Меркель

Новости » Политика    12.04.2019 - 16:34
Нормандский формат полностью себя оправдал, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам канцлера Германии, этот формат необходимо продолжать

Нормандский формат полностью себя оправдал. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что следует продолжать работу в этом формате.

"Я считаю, что этот формат себя полностью оправдал. Этот формат себя оправдал в этих чрезвычайно сложных условиях. Я думаю, его нужно продолжить", - заявила Меркель.

"Что касается комбинации с трехсторонней контактной группой, я считаю, что нам нужно дальше работать в этом формате. Это не формат, который исключает другие", - сказала канцлер Германии.

Она добавила, что в вопросах нормандского формата в Европейском союзе всегда тесно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки.

Напомним, Меркель требует от Российской Федерации освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Также канцлер Германии призвала РФ обеспечить свободное прохождение украинских кораблей в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает за сохранение роли Германии и Франции в качестве посредников во время переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Добавим, ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня по поводу урегулирования на Донбассе.

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