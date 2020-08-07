Германия, Франция и Польша призывают провести честные выборы в Беларуси

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси. Они призывают провести честные выборы, в том числе путем обеспечения независимого наблюдения за голосованием со стороны местных наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении МИД трех стран, которое опубликовано на сайте французского министерства.

Страны также призывают Минск освободить политических заключенных.

"Накануне президентских выборов мы решительно защищаем право белорусского народа на осуществление своих основных свобод, в том числе избирательных прав, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Отметим, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы президента.

Напомним, выборы президента Беларуси впервые пройдут без наблюдателей ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в Минске правоохранители избили безоружных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента.