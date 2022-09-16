Нефть дешевеет третью неделю подряд: что влияет на мировые цены

Цены на нефть выросли в пятницу, 16 сентября, но ожидается недельное снижение на фоне опасений резкого повышения процентных ставок, которое затормозит глобальный рост и ударит по спросу на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 91,08 долларов за баррель, но за неделю упали на 1,9%. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на или 0,1%, до 85,20 долларов за баррель, но также снизились на 1,9% за неделю.

"Сегодняшний утренний отскок цен на нефть можно охарактеризовать только как краткосрочную коррекцию, поскольку на следующей неделе ФРС повысит процентные ставки на 75 или 100 базисных пунктов", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

По его словам, хотя вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов относительно мала, это внесет неопределенность в настроения участников рынка. Таким образом, все еще существует риск того, что цены на нефть могут упасть ниже на следующей неделе.

Оба бенчмарка теряют третью неделю подряд, частично из-за сильного доллара США, что делает нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты. Индекс доллара снизился в пятницу, но остался вблизи максимума прошлой недели выше 110.

Инвесторы готовятся к повышению процентной ставки в США на следующей неделе после того, как данные показали расширение базовой инфляции, а также на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии.

На рынок также повлиял прогноз Международного энергетического агентства о почти нулевом росте спроса на нефть в четвертом квартале из-за более слабого прогноза спроса в Китае.

"Фундаментальные показатели нефти по-прежнему в основном негативные, поскольку перспективы спроса в Китае остаются под большим вопросом, а борьба ФРС с инфляцией, похоже, готова ослабить экономику США", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар сказал, что поддержал мнение банка о том, что к концу года рынки нефти будут ужесточаться, а Brent вернется к 100 долларам за баррель в четвертом квартале.

Цены на нефть также могут получить поддержку в четвертом квартале, поскольку члены ОПЕК+, вероятно, обсудят сокращение добычи на своем октябрьском заседании, а Европа столкнется с энергетическим кризисом на фоне неопределенности с поставками нефти и газа из России, добавил Ли из CMC.