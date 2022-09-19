Німеччина рухається до рецесії через невизначеність щодо поставок енергії, - Politico

Німеччина рухається до рецесії через інфляцію, яка перевищить позначку у 10 процентів. Це відбувається на тлі енергокризи у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Центральний банк Німеччини прогнозує помірний спад економіки вже у поточному кварталі. Також у звіті йде мова про більш помітне зниження активності в останньому кварталі 2022 року та першому кварталі наступного року.

"Висока інфляція та невизначеність щодо постачання енергії та її вартості впливають не лише на галузь, що потребує газу та електроенергії, її експортний бізнес та інвестиції, але й на приватне споживання та залежних від нього постачальників послуг", - заявили у Бундесбанку.

Ризики падіння економіки Німеччини існують в сенсі явного, широкомасштабного та тривалого падіння економічного виробництва. Це відбувається через залежність країни від російського газу, що робить її особливо вразливою до наслідків війни в Україні.