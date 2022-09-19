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Німеччина рухається до рецесії через невизначеність щодо поставок енергії, - Politico

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Німеччина, Понеділок 19 вересня 2022 15:45
Німеччина рухається до рецесії через невизначеність щодо поставок енергії, - Politico Німеччина рухається до рецесії через невизначеність щодо поставок енергії
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина рухається до рецесії через інфляцію, яка перевищить позначку у 10 процентів. Це відбувається на тлі енергокризи у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Центральний банк Німеччини прогнозує помірний спад економіки вже у поточному кварталі. Також у звіті йде мова про більш помітне зниження активності в останньому кварталі 2022 року та першому кварталі наступного року.

"Висока інфляція та невизначеність щодо постачання енергії та її вартості впливають не лише на галузь, що потребує газу та електроенергії, її експортний бізнес та інвестиції, але й на приватне споживання та залежних від нього постачальників послуг", - заявили у Бундесбанку.

Ризики падіння економіки Німеччини існують в сенсі явного, широкомасштабного та тривалого падіння економічного виробництва. Це відбувається через залежність країни від російського газу, що робить її особливо вразливою до наслідків війни в Україні.

Нагадаємо, що Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією через санкції.

Також, ціни на нафту дешевшають третій тиждень поспіль.

Раніше, у російському уряді заявляли про очікування падіння економіки до 2030 року.

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