Германия, Дания и Чехия не признают легитимность Лукашенко

Германия, Дания и Чехия присоединились к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко, вступившего на новый президентский срок. Лукашенко сегодня провел тайную инаугурацию.

Об этом сообщили министры иностранных дел Дании и Чехии, а также представитель немецкого правительства.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что президентские выборы в Беларуси не были свободными и честными, поэтому их результаты не являются легитимными.

"Поэтому сегодняшняя инаугурация Лукашенко также нелегитимна. У белорусского гражданского общества является полная поддержка Чехии. Белорусы заслуживают свободы", - подчеркнул он.

Дания также не признает легитимности Лукашенко, о чем свидетельствует заявление главы МИД страны Йеппе Кофода. Он отметил, что белорусам необходимы свободные, справедливые выборы, а также демократически выбранный президент.

"Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в список санкций Евросоюза", - подчеркнул он.

О том, что Германия не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси сообщил сегодня официальный представитель Бундестага Штеффен Зайберт.

Как известно, сегодня Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Евросоюз и белорусская оппозиция не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Напомним, на тайную инаугурацию Лукашенко уже отреагировали в МИД Эстонии, где отметили, что белорусский президент потерял свой мандат.

Кроме того, фарсом и нелегитимностью назвали сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

Отметим, что глава МИД Украины анонсировал экстренное совещание для принятия решения относительно статуса Лукашенко после инаугурации.