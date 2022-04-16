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Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины

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Берлин, Суббота 16 апреля 2022 09:08
Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины Фото: украинские беженцы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Германия не намерена ограничивать численность принимаемых беженцев из Украины. Страна готова принять каждого желающего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга для RND.

По его словам, на сегодня в Германию приезжают примерно 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.

"Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предсказать ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", - отметил Виссинг.

Он также ответил на вопрос, есть предел тому, сколько Германия может принять беженцев.

"Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отвергать беженцев из Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония обеспечит не менее 10 авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев.

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