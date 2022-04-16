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Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України

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Берлін, Субота 16 квітня 2022 09:08
Німеччина не обмежуватиме прийом біженців з України Фото: українські біженці (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина не має наміру обмежувати чисельність прийнятих біженців з України. Країна готова прийняти кожного охочого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра транспорту та цифрової інфраструктури Фолькера Віссінга для RND.

За його словами, на сьогодні до Німеччини приїжджають приблизно 2500 українських біженців на день порівняно з приблизно 8200 на початку російського вторгнення.

"Однак ми зберігаємо логістичні та транспортні структури, тому що не можемо передбачити хід війни і в будь-який момент можемо зіткнутися зі збільшенням числа біженців. Ми повинні очікувати подальшої ескалації і бути готовими. Нужденні в Україні повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині", - зазначив Віссінг.

Він також відповів на питання, чи є межа того, скільки Німеччина може прийняти біженців.

"Це питання не виникає. Німеччина не може і не буде відмовляти біженцям з України", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія забезпечить не менше 10 авіарейсів з гуманітарною допомогою для українських біженців.

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