Германия блокирует передачу Украине танков: как реагирует Офис президента и парламент

В правительстве Германии не раз заявляли, что не собираются предоставлять Украине танки. Берлин объясняет отказ тем, что ни одна страна НАТО пока не передала украинским военным боевые танки западного образца.

Реакция Офиса президента

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк вновь подчеркнул, что Германия должна решиться на этот шаг и доказать свое лидерство.

"Германия должна стать на правильную сторону истории. Это возможно только через лидерство в поставках оружия Украине и отказ от любого партнерства с Россией", - написал он в Twitter.

Что говорят в Верховной раде

Спикер парламента Руслан Стефанчук во второй раз с начала войны поехал в Берлин, чтобы убедить немецкое правительство передать танки Украине.

В начале своего визита он дал комментарий немецким СМИ и отметил роль Германии и ее попытки удержать лидерство в ЕС.

"Германия должна соответствовать своей роли лидера и быть первой страной, которая будет поставлять боевые танки. Такая страна, как Германия, не ждет того, что делают другие", - цитирует Стефанчука немецкое издание RND.