Німеччина блокує передачу Україні танків: як реагує Офіс президента та парламент

В уряді Німеччини не раз заявляли, що не збираються надавати Україні танки. Берлін пояснює відмову тим, що жодна країна НАТО поки не передала українським військовим бойові танки західного зразка.

Реакція Офісу президента

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк знову наголосив, що Німеччина повинна зважитися на цей крок і довести своє лідерство.

"Німеччина має стати на правильний бік історії. Це можливо лише через лідерство в постачанні зброї Україні та відмову від будь-якого партнерства з Росією", - написав він в Twitter.

Що кажуть у Верховній раді

Спікер парламенту Руслан Стефанчук вдруге з початку війни поїхав до Берліну, аби переконати німецький уряд передати танки Україні.

На початку свого візиту він дав коментар німецьким ЗМІ та наголосив про роль Німеччини та її намагання утримати лідерство в ЄС.

"Німеччина повинна відповідати своїй ролі лідера і бути першою країною, яка постачатиме бойові танки. Така країна, як Німеччина, не чекає того, що роблять інші", - цитує Стефанчука німецьке видання RND.