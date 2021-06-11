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В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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Берлин, Пятница 11 июня 2021 14:05
В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня Фото: (bundesregierung.de)
Автор: Анастасия Рокитна

Представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер сделала заявление по поводу вступления Украины в НАТО. Вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс в настоящий момент не стоит на повестке дня.

Об этом она заявила во время брифинга.

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия в Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при предыдущих двух этапах расширения НАТО на Восток все озабоченности Москвы были проигнорированы. По его словам, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет.

Напомним, Украина уверена, что сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

Отметим, недавно в Минобороны анонсировали, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Этот пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить для приближения вступления в НАТО.

Кроме того, в Офисе президента оценивали, может ли Украина до конца 2021 года получить ПДЧ в НАТО.

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