В Германии заявили о важности сохранения за Украиной роли транзитера газа

Украина должна сохранить роль транзитера газа и после ввода в строй газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает AP.

Он отметил, Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа.

"Мы всегда говорили о том, что в контексте "Северного потока" есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее", - сказал он.

Напомним, правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

После этого глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская сторона ожидала такого решения Дании. Теперь в "Нафтогазе" намерены сосредоточиться на поддержке украинских дипломатов в вопросе ужесточения международных санкций против России.

По словам Коболева, привлечение европейский партнеров к капиталу оператора ГТС Украины остается весомым аргументом против газопровода "Северный поток-2".

Отметим, что вчера в Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2". В частности, предлагается запретить въезд в США физическим лицам, которые имеют какое-либо отношение к строительству "Северного потока-2".