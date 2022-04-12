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В Германии заявили о достаточных запасах газа до конца лета, если Россия прекратит поставки

Фото: Германия готова к прекращению поставок газа из России - запасов хватит до конца лета (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Запасов газа в Германии хватит как минимум до конца лета, если Россия решит прекратить поставки сейчас. Последние две-три недели в стране улучшилась ситуация с резервами голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Die Zeit главы глава сетевого регулятора (Bundesnetzagentur) Германии Клауса Мюллера.

По его словам, если бы Россия завтра прекратила поставки газа в Германию, запасов голубого топлива и других источников энергии в стране хватило бы до конца лета - начало осени текущего года.

Клаус Мюллер уточнил, что текущие резервы газа сейчас выглядят немного лучше, чем три или четыре недели назад. Он добавил, что ведутся переговоры с другими поставщиками энергоносителей, чтобы избежать полного истощения газовых запасов страны.

Напомним, Офис президента Украины наработал предложения для шестого пакета санкций ЕС против России.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к глобальному нефтяному эмбарго в отношении России.

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