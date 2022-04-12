У Німеччині заявили про достатні запаси газу до кінця літа, якщо Росія припинить поставки

Запасів газу в Німеччині вистачить як мінімум до кінця літа, якщо Росія вирішить припинити постачання зараз. Останні два-три тижні в країні покращилася ситуація з резервами блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Die Zeit глави глава мережевого регулятора (Bundesnetzagentur) Німеччини Клауса Мюллера.

За його словами, якби Росія завтра припинила постачання газу до Німеччини, запасів блакитного палива та інших джерел енергії в країні вистачило б до кінця літа - початок осені поточного року.

Клаус Мюллер уточнив, що поточні резерви газу зараз виглядають трохи краще, ніж три або чотири тижні тому. Він додав, що ведуться переговори з іншими постачальниками енергоносіїв, щоб уникнути повного виснаження газових запасів країни.